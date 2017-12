Barcelona arrasa em show de Eto´o O Barcelona garantiu sua classificação para a segunda fase da Liga dos Campeões com uma exibição de gala. No Camp Nou, colocou o Panathinaikos na roda e ganhou por 5 a 0, nesta quarta-feira. Contando o Campeonato Espanhol, foi a quarta partida seguida do time em seu estádio e a quarta vitória, com 15 gols a favor e nenhum contra. O que se viu no primeiro tempo foi de dar dó. Com menos de um minuto, o Barça já tinha aberto o placar com um golaço por cobertura de Van Bommel, com cinco tinha criado mais duas chances claríssimas e, aos 13, chegado ao segundo com Eto?o, de cabeça. As trocas de passe envolviam a atordoada defesa do time grego, que não conseguia achar a bola. Não era preciso, mas aos 33 minutos a zaga do Panathinaikos falhou feio e o argentino Messi fez o terceiro. Seis minutos depois, Ronaldinho olhou para um lado, tocou para o outro e deixou Eto?o à vontade para fazer 4 a 0. O time desceu para o vestiário ovacionado pelo público. E nem foi preciso Ronaldinho jogar o que vinha jogando nas últimas partidas. Para sorte do Panathinaikos, o Barça diminuiu o ritmo no segundo tempo. Continuou com o controle absoluto do jogo, mas sem a mesma contundência. Seus jogadores se preocuparam mais em oferecer lances bonitos aos torcedores do que em fazer mais gols. Mesmo assim, marcou de novo. E foi o mais espetacular da noite: Eto?o recebeu pela esquerda e tocou de primeira por cima do goleiro. Na Alemanha, o Werder Bremen ganhou da Udinese, por 4 a 3, e empatou com a equipe italiana e o Panathinaikos na segunda colocação do Grupo C - todos com quatro pontos. Villarreal aprontou - A outra equipe espanhola que jogou nesta quarta também se deu bem. Em Lisboa, o Villarreal derrotou o Benfica por 1 a 0 e assumiu a liderança do Grupo D, com seis pontos. O gol foi do volante brasileiro Marcos Senna, aos 37 minutos do segundo tempo. O Lille venceu o Manchester United por 1 a 0, na França, e está em segundo lugar, com cinco pontos, ao lado do time inglês. A equipe portuguesa tem quatro. O Arsenal não teve trabalho para garantir a classificação. Em Londres, fez 3 a 0 no Sparta Praga e chegou aos 12 pontos em quatro rodadas. Thierry Henry marcou o primeiro gol e Van Persie fez os outros dois. Na Suíça, o Ajax bateu o Thun por 4 a 2. O clássico do dia foi disputado em Turim, pelo Grupo A. E a Juventus ganhou do Bayern de Munique por 2 a 1, com dois gols do atacante francês Trezeguet. Deisler marcou para a equipe alemã, numa cobrança de falta. O resultado deixou os times com nove pontos. O Brugge, que bateu o Rapid Viena por 3 a 2, vem a seguir com seis pontos.