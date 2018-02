Barcelona aumenta vantagem para 14 Um gol do francês Giuly aos 10 minutos do primeiro tempo deu neste sábado ao Barcelona uma importante vitória por 1 a 0 sobre o La Coruña, fora de casa. O time catalão abriu 14 pontos de vantagem (a maior diferença que conseguiu sobre o vice-líder_ sobre o Real Madrid - que neste domingo recebe o Málaga - e caminha a passos largos para conquistar o título que não ganha desde 1999. Ronaldinho Gaúcho teve uma atuação discreta e foi substituído por Iniesta na metade do segundo tempo. O Betis subiu para o terceiro lugar ao ganhar em casa do Albacete por 2 a 1. O volante Marcos Assunção marcou o segundo gol com um chute de fora da área. Na outra partida deste sábado, Espanyol e Real Sociedad empataram por 2 a 2.