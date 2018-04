Barcelona bate Dynamo Kiev pela Liga dos Campeões

O Barcelona conseguiu a sua primeira vitória na Liga dos Campeões da Europa e assumiu a liderança do Grupo F com quatro pontos ao derrotar o Dynamo Kiev por 2 a 0, nesta terça-feira, no Camp Nou. O Dínamo está em segundo lugar na chave, com três pontos, seguido por Inter de Milão, com dois, e Rubin Kazan, com um.

A partida foi completamente dominada pelo Barcelona, que criou várias chances de gol, principalmente no primeiro tempo, mas não teve competência suficiente nas finalizações para conseguir uma goleada diante de um adversário que se preocupou apenas em defender, mesmo quando esteve atrás no placar.

O início do confronto foi equilibrado, com Keita, pelo Barcelona, e Vukojevic, do Dynamo, desperdiçando chances de gol. Mas logo o time catalão passou a sufocar o clube ucraniano. E o primeiro gol saiu aos 26 minutos. Iniesta passou para Messi, que entrou na área e chutou forte, colocando o Barcelona em vantagem. Antes do intervalo, o goleiro Shovkovskiy evitou belo gol de Ibrahimovic ao defender um voleio do atacante sueco.

No segundo tempo, o Barcelona teve mais dificuldades para superar a defesa do Dynamo Kiev, mas mesmo assim conseguiu marcar outro gol. Aos 31 minutos, Ibrahimovic passou para Pedro Rodríguez, que finalizou no canto direito do gol defendido por Shovkouskiy.