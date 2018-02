Barcelona bate Liverpool, mas cai nas oitavas da Liga Mesmo vencendo por 1 a 0, o atual ganhador da Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona, não conseguiu reverter o resultado negativo na primeira partida e foi eliminado nas oitavas-de-final da competição pelo Liverpool, nesta terça-feira, no Estádio Anfield. A equipe inglesa havia ganho o jogo de ida por 2 a 1, no dia 21 de fevereiro. A última vez que o Barcelona não havia conseguido a classificação às quartas-de-final tinha sido na temporada 2004/05 ao ser eliminado por outra equipe britânica, o Chelsea. Essa é a terceira edição seguida em que o campeão é eliminado nas oitavas. A sina começou com o Porto, que sucumbiu em 2005 diante da Inter de Milão. Já no ano passado, o Liverpool perdeu a vaga para o Benfica. Semelhante ao primeiro confronto no Estádio Camp Nou, as falhas da zaga do Barcelona também apareceram logo nos primeiros minutos. Em um dos lances, o francês Thuram não acompanhou a sobra e o norueguês John Riise bateu forte no travessão. Em seguida foi a vez de Victor Valdez fazer milagre, quando o atacante galês Craig Bellamy se livrou da marcação e chutou forte para a defesa do goleiro catalão. No rebote, o holandês Kuyt completou, mas o camisa 1 espanhol tirou em cima da linha. Porém, Valdez quase entregou o jogo minutos depois. O arqueiro do Barcelona saiu jogando errado numa reposição de bola e Sissoko interceptou. De primeira, o meia chutou da intermediária e acertou o travessão antes da bola sair pela linha de fundo. Acanhado nos primeiros 45 minutos, o Barcelona só conseguiu se soltar na etapa final e quase saiu na frente logo na primeira investida. Numa jogada individual de Ronaldinho Gaúcho, o meia-atacante brasileiro passou pela marcação, invadiu a área e chutou na trave do goleiro espanhol Reina, que ficou só olhando a bola. Mas o Barça conseguiu marcar aos 30, com Eidur Gudjohnsen, que recém havia entrado no lugar de Thuram. Após lançamento de Deco, o atacante islandês invadiu a área, driblou Reina e empurrou para o gol vazio. Porém, o gol não foi suficiente para evitar a eliminação do Barcelona. O Liverpool ficou com a vaga por marcar mais gols na casa do adversário. O próximo adversário dos ingleses na Liga será decidido num sorteio realizado pela Uefa na sexta-feira. A Roma e o Valencia também garantiram a classificação ao passarem por Lyon e Inter de Milão, respectivamente. Outra vaga inglesa Além do Liverpool, o inglês Chelsea também manteve-se vivo no torneio ao superar o Porto por 2 a 1, em seus domínios, no Estádio Stamford Bridge, em Londres. A equipe dirigida pelo português José Mourinho havia empatado o primeiro jogo por 1 a 1, em Portugal. Apesar da vaga, o Chelsea levou um susto ao sofrer o gol aos 15 minutos de jogo, quando o argentino Lucho González lançou Ricardo Quaresma para vencer o goleiro checo Petr Cech. Os anfitriões chegaram ao empate logo no início da etapa complementar. O atacante holandês Arjen Robben chutou de fora da área e surpreendeu o goleiro brasileiro Helton, que estava mal colocado. Aos 34, o alemão Michael Ballack recebeu sozinho e completou para garantir a vaga inglesa.