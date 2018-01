Barcelona bate o La Coruña por 3 a 2 O Barcelona voltou a figurar entre os três primeiros colocados do Campeonato Espanhol ao vencer na noite deste sábado o La Coruña, por 3 a 2. O Deportivo La Coruña esteve em vantagem por duas vezes, mas a equipe catalã conseguiu virar a partida. Diego Tristan abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo para o La Coruña. Logo depois, Luis Enrique empatou. No segundo tempo, Sergio colocou o La Coruña mais uma vez em vantagem. Aos 37, Javier Saviola deixou tudo igual novamente. Faltando três minutos para o termino da partida, o holandês Patrick Kluivert deu a vitória ao Barcelona e a vice-liderança do torneio, empatado com o Real Madrid. Em Bilbao, o Athletic de Bilbao venceu em casa o Real Madrid, por 2 a 1, pela 26.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com a derrota, a terceira consecutiva fora de casa, o Real continua com 43 pontos e perde a liderança do torneio para o Valencia, que empatou com o Villareal, por 1 a 1 e assumiu a ponta com 44 pontos. Saiba os jogos destes domingo no Campeonato Espanhol: Alaves x Betis, Celta x Malaga, Las Palmas x Valladolid, Osasuna x Espanyol, Rayo Vallecano x Tenerife, Sevilha x Real Sociedad e Zaragoza x Mallorca.