Barcelona bate time sul-africano em amistoso pelo centenário de Mandela

O Barcelona visitou nesta quarta-feira o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, em amistoso comemorativo pelo centenário de Nelson Mandela. Em Johanesburgo, o time catalão entrou em campo com uma escalação mista, mas não teve maiores dificuldades para derrotar o rival por 3 a 1.

O resultado, porém, ficou em segundo plano diante da comoção causada pela presença dos craques do Barcelona na África do Sul. Tudo para celebrar Mandela, presidente do país de 1994 a 1999 e grande líder na luta contra o Apartheid, que morreu em 2013. Se estivesse vivo, ele completaria 100 anos no mês que vem.

Campeão espanhol, o Barcelona entrou em campo com uma escalação mista, afinal, ainda tem um último compromisso pelo Campeonato Espanhol, domingo, contra a Real Sociedad. Messi ficou no banco e entrou no segundo tempo, assim como Philippe Coutinho, Paulinho e Piqué.

O colombiano Yerry Mina teve uma chances entre os titulares, que ainda contaram com Iniesta, Luis Suárez e Dembélé, autor do primeiro gol logo aos dois minutos. Ele aproveitou saída errada da defesa do Memelodi, cortou o zagueiro e bateu colocado para abrir o placar. Aos 18, Suárez recebeu ótima enfiada e finalizou na saída do goleiro para ampliar.

Na etapa final, Ernesto Valverde foi mexendo na equipe, que seguiu superior. Até o criticado André Gomes encontrou espaço para marcar o seu, aos 20 minutos, aproveitando nova saída errada do adversário. Apesar da derrota, a torcida da casa pôde comemorar o gol de honra aos 30 minutos, marcado por Vilakazi, aproveitando sobra na área.