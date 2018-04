Barcelona busca empate com PSG e vai à semifinal da Liga dos Campeões

A equipe espanhola iniciou o jogo no estádio Camp Nou com Lionel Messi no banco de reservas, pois o argentino sofreu uma lesão no tendão da perna durante o empate de 2 x 2, pelo jogo de ida das quartas de final, em Paris.

Sem o melhor jogador do mundo, o Barça sofreu com o PSG no primeiro tempo, até que Pastore abriu o placar aos 5 minutos da segunda etapa ao avançar pela esquerda e superar o goleiro Victor Valdes.

Messi substituiu Cesc Fabregas restando 30 minutos para o final e participou do gol de empate ao iniciar a jogada e tocar para David Villa dentro da área. O atacante espanhol ajeitou para Pedro, que chutou de primeira de perna esquerda aos 26 minutos.

O Barça se classificou por ter marcado um gol a mais fora de casa, assegurando vaga na semifinal da principal competição europeia pela sexta vez consecutiva.