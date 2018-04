Barcelona busca primeira vitória na Liga dos Campeões

BARCELONA - O Barcelona faz nesta terça-feira o seu primeiro jogo em casa na Liga dos Campeões da Europa, com expectativa de mais um show. Depois de estrear com um empate sem gols contra a Inter em Milão, o atual campeão europeu terá pela frente o Dynamo Kiev. Assim, caberá ao zagueiro brasileiro Betão (ex-Corinthians), que é titular da equipe ucraniana, a missão de parar Messi, Ibrahimovic e companhia. O confronto terá transmissão ao vivo da rádio Eldorado/ESPN, também no FM 107,3, e o estadao.com.br acompanha online todas as partidas da rodada, a partir das 15h45 (de Brasília).

"Temos tido pouco tempo para descansar. Vamos ver se conseguimos jogar num bom ritmo", disse o técnico do Barcelona, Guardiola. Dessa vez, ele não poderá contar com o atacante francês Henry, vetado por causa de uma contratura muscular na coxa esquerda. O substituto deverá ser o meia Iniesta, que ainda não foi titular nesta temporada porque ficou mais de dois meses em recuperação de uma lesão muscular.

"Tenho tido muito cuidado com Iniesta para que ele não sofra outra lesão. Mas, aos poucos, ele vai jogar mais minutos", afirmou o treinador do Barcelona. A outra opção é o garoto Pedro, um atacante rápido e que joga pelos lados. A ausência de Henry, porém, não causará muito prejuízo ao Barça, porque ele ainda não engrenou na temporada.

O poder de fogo do Barcelona tem sido garantido por Messi e Ibrahimovic - cada um marcou cinco gols em cinco rodadas no Campeonato Espanhol. Por isso mesmo, o Dínamo de Kiev, que lidera o Grupo F por ter vencido o Rubin Kazan na estreia (3 a 1), mas sabe que vai ser difícil sair ileso do Camp Nou no jogo desta terça-feira.

"Se fizermos um ponto será um resultado muito positivo, porque vamos jogar fora de casa contra a melhor equipe do mundo", disse o técnico do Dínamo de Kiev, Valeri Gazzaev, reconhecendo a superioridade do Barcelona, que conquistou tudo o que disputou na temporada passada e vem mantendo o alto nível na atual temporada do futebol europeu.

A outra partida da chave será disputada na Rússia, entre Rubin Kazan e Inter. O volante Thiago Motta e o meia holandês Sneijder continuarão desfalcando o time italiano por estarem machucados, enquanto o técnico português José Mourinho não decidiu se manterá a dupla de ataque com Eto'o e Diego Milito - pode poupar o segundo, escalando Balotelli.

"Será a primeira partida do Rubin Kazan em casa na história da competição, e isso certamente é uma grande motivação para os jogadores e os torcedores", declarou Mourinho, prevendo problemas para a Inter de Milão no confronto desta terça-feira, na Rússia. "Não tenho dúvida de que será um jogo muito difícil."

Já o Liverpool confia na ótima fase de Fernando Torres para derrotar a Fiorentina, nesta terça-feira, fora de casa. O atacante espanhol é o artilheiro do Campeonato Inglês, com oito gols em sete rodadas. "Fernando é um dos melhores jogadores jovens do mundo e ainda pode melhorar. Não há dinheiro no mundo capaz de tirá-lo do Liverpool", disse o técnico Rafa Benitez.

O Liverpool tem feito muitos gols no Campeonato Inglês (22, sendo seis deles em cima do Hull City na rodada passada), mas na Liga dos Campeões sofreu para ganhar em casa do Debreceni, da Hungria, por 1 a 0. A Fiorentina, por sua vez, não terá o atacante Gilardino, suspenso por duas partidas por ter sido expulso na derrota diante do Lyon na partida de estreia. Assim, Jovetic e Mutu formarão a dupla de frente.

