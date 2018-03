Barcelona cai de virada em casa e torcida protesta

Em uma temporada em que nada deu certo, o Barcelona deu mais uma vexame neste domingo. Jogando em casa, pela 37.ª rodada do Campeonato Espanhol, o time da Catalunha foi derrotado de virada pelo Mallorca por 3 a 2, depois de estar vencendo por 2 a 0. Veja também: Resultados e calendário Com 64 pontos, em terceiro lugar na tabela - 18 atrás do rival e já campeão Real Madrid -, o Barcelona pode levantar as mãos aos céus por fazer a última partida da temporada bem longe do estádio Nou Camp - contra o já rebaixado Murcia. Alguns jogadores - como o português Deco, o camaronês Samuel Eto´o e o francês Thierry Henry - e o presidente Juan Laporta foram os alvos dos revoltados torcedores, que os vaiavam a todo momento. Nem mesmo os gols de Henry, aos 16 minutos do primeiro tempo, e de Eto´o, aos 10 da segunda etapa, aliviaram a situação. O Mallorca conseguiu o empate em três minutos, com Valero e Webo, e virou o jogo, aos 45, com Güiza. Foi o suficiente para mais vaias da torcida. Os únicos que se salvaram da ira dos torcedores foram o atacante argentino Lionel Messi e o técnico holandês Frank Rijkaard, que não continuará mais no comando - será substituído pelo ex-jogador Josep Guardiola -, mas foi aplaudido mais pelo trabalho realizado em cinco anos no clube. Em Zaragoza, o Real Madrid empatou com a equipe da casa por 2 a 2 - Robinho fez um para o time da capital e Ricardo Oliveira marcou para os mandantes -, mas o destaque da rodada foi a classificação do seu rival na capital espanhola, o Atlético, à Liga dos Campeões da Europa. Com a vitória sobre o La Coruña por 1 a 0, no estádio Vicente Calderón, o time de Madri volta à principal competição européia de clubes após 11 anos.