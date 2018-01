Barcelona cai na Copa do Rei A fase não é mesmo das melhores para o Barcelona. O time não se acerta no Campeonato Espanhol e agora está fora também da Copa do Rei. O time de Ronaldinho Gaúcho visitou o Zaragoza, nesta quinta-feira, empatou por 1 a 1 e foi eliminado nas quartas-de-final da competição. Sevilla, Real Madrid e Alavés haviam garantido na quarta-feira presença nas semifinais. O emparceiramento para a próxima fase ocorrerá amanhã, por sorteio, em Madri. O Barça havia perdido por 1 a 0 em casa, na semana passada, e precisava no mínimo devolver o resultado para provocar prorrogação. Por muito não conseguiu. Luiz Garcia, em bela jogada, deixou o time catalão em vantagem aos 13 minutos do primeiro tempo. Quando parecia que a partida se encaminhava para o tempo extra, Yordi empatou aos 39 minutos. Na quarta-feira, houve os jogos Atlético de Madrid 1 x Sevilla 2, Valencia 1 x Real Madrid 2 e Celta 1 x Alavés 0.