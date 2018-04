Barcelona cede empate no fim e adia título espanhol

MADRID - Barcelona adiou a conquista antecipada do título do Campeonato Espanhol, neste sábado, ao ceder o empate por 2 a 2 ao Athletic Bilbao, fora de casa. O time catalão precisava da vitória e de um tropeço do rival Real Madrid, que ainda entrará em campo, para assegurar o troféu.

Com a igualdade, o Barcelona chegou aos 85 pontos, com 14 de vantagem sobre o Real Madrid - vai duelar com o Atlético de Madrid ainda neste sábado. E terá que esperar pela próxima rodada, no fim de semana que vem, para buscar o título, contando também com o resultado do arquirrival.

Ainda na ressaca da goleada sofrida para o Bayern de Munique, na terça, o Barcelona entrou em campo sem alguns titulares. Messi e Iniesta só entraram no segundo tempo, assim como o brasileiro Adriano. Daniel Alves começou jogando. E, sem esconder o abatimento pelo revés na Liga dos Campeões, o time catalão saiu atrás no placar. Laskurain marcou para o Bilbao, do técnico Marcelo Bielsa, aos 27 minutos de jogo. O empate só veio aos 22 da segunda etapa, oito minutos após entrada de Messi. O argentino investiu pela intermediária, passou por três marcadores, invadiu a área e bateu no canto.

A virada surgiu três minutos depois. Após cruzamento da direita e cabeçada dentro da área, a bola sobrou para Alexis Sanchez, que dominou no peito e mandou para as redes. Os donos da casa, porém, cancelaram a festa do Barcelona aos 45, com gol de Herrera. O empate acabava com as chances de o time catalão garantir o título neste sábado.

Agora, o técnico Tito Vilanova tentará levantar o moral dos seus jogadores para a partida da volta contra o Bayern de Munique, na próxima quarta, no Camp Nou. O Barcelona terá que vencer os alemães por 4 a 0 para levar o confronto para os pênaltis. Em caso de gol do Bayern, os anfitriões terão que vencer por uma diferença de cinco gols.

OUTROS JOGOS

Ainda neste sábado, pelo Espanhol, o Celta derrotou o Levante por 1 a 0, fora de casa. O triunfo tirou o vencedor da zona de rebaixamento, somando 30 pontos. O Levante segue na parte intermediária da tabela, com 40.