Barcelona cede empate para o Real e leva decisão para o Camp Nou

MADRI - Barcelona e Real Madrid fizeram mais um clássico emocionante nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, pela semifinal da Copa do Rei. O time catalão abriu o placar com Fàbregas, teve ótimas chances de ampliar, mas cedeu o empate em 1 a 1 num gol de Varane, a nove minutos do fim. Nem Cristiano Ronaldo nem Messi marcaram.

A decisão fica toda para o jogo de volta, dia 26 de fevereiro, no Camp Nou, quatro dias antes do confronto entre os dois pelo segundo turno do Espanhol. Na outra semifinal estão Atlético de Madrid e Sevilla, que começam a decidir uma vaga na final nesta quinta, em Madri.

Mantendo a tradição em jogos da Copa do Rei, os dois times tiveram seus goleiros reservas. Diego López, contratado junto ao Sevilla para substituir o machucado Casillas, estreou pelo Real Madrid. Já o Barcelona escalou Pinto, que começou tendo trabalho. Logo aos 2 minutos, Piqué fez falta em Cristiano Ronaldo na entrada da área. O português mesmo cobrou, exigindo que o goleiro pegasse no contrapé, em defesa dificílima.

Impulsionado pela boa fase de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid tinha ligeira vantagem na partida, mas quase levou o primeiro gol aos 24 minutos. Ricardo Carvalho recuou de forma displicente para López. Fàbregas aproveitou, driblou o goleiro e rolou para trás. Xavi chutou, mas Varane tirou em cima da linha.

O gol que não saiu no primeiro tempo veio logo na volta do intervalo, aos 5 minutos. Callejón saiu jogando errado e tocou no meio de diversos companheiros. Enquanto os madrilenhos discutiam quem ia na bola, Messi apareceu no meio deles e tocou de primeira para Fàbregas. Aproveitando a condição legal propiciada por Callejón, o atacante saiu na cara de Diego López e tocou no canto para fazer 1 a 0.

Atrás no placar, o Real Madrid se lançou ao ataque e deu espaço para o contra-ataque. Mas o Barcelona, sempre tão preciso, não soube garantir a vitória. Primeiro foi Fàbregas, que completou de canela, livre, o cruzamento de Daniel Alves. Depois, Pedro cruzou o campo de ataque sem marcação, saiu na cara de López, mas tocou para fora, de forma incrível.

Aí, entrou a velha máxima do futebol. Se não fez o gol, o Barcelona tomou. Aos 36, Özil bateu falta da direita e o mesmo Varane que salvou o time no primeiro tempo testou firme, para o chão, marcando o gol de empate.

Mas ainda tinha tempo para os dois times buscarem a vitória. Quem chegou mais perto foi o Barcelona, com Alba. O lateral recebeu de Xavi nas costas da zaga, chutou alto, mas López espalmou para escanteio.

LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO

48min - Fim de jogo!

47min - Real Madrid pressiona o Barcelona no final do jogo.

45min - Cartão amarelo para Xabi Alonso.

43min - Jordi Alba avança pela esquerda e bate forte. DIego López, de mão trocada, faz uma bela defesa!

39min - Alteração no Barcelona: sai Fabregas, entra Thiago Alcântara.

37min - Real Madrid pressiona o Barcelona no final do segundo tempo!

35min - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID!! Após cruzamento de Ozil, Varrane sobe mais alto e manda para o fundo do gol! Tudo igual no Santiago Bernabeu!

33min - Messi recebe, encobre o goleiro. Mas o bandeirinha já pegava a posição de impedimento do argentino.

31min - Alteração no Barcelona: sai Pedro, entra Sánchez.

27min - QUAAAASE!! Pedro arranca pela direita, fica cara a cara com o goleiro e tenta dar um tapa no canto do goleiro. Mas pega no lado da bola e manda para fora. Perdeu chance incrível!

26min - Daniel Alves chega atrasado e faz falta em Cristiano Ronaldo. Cartão amarelo para o brasileiro.

25min - Após ótimo contra-ataque, Dani Alves deixa para Fabregas, que de primeira bate forte, mas por cima do gol.

22min - O Real Madrid pressiona o Barcelona e já merece o gol de empate.

21min - Após bela jogada, Ozil cruza para Cristiano Ronaldo e Piquet chega antes e salva o Barcelona.

18min - Alteração no Real Madrid: sai Benzema, entra Higuain.

17min - Após bela troca de passes, Daniel Alves arrisca de fora da área e Diego López faz boa defesa.

16min - O Real Madrid pressiona o Barcelona. Precisando empatar, a equipe madrilenha começa a criar perigo ao gol de Pinto.

15min - QUAAAAAASE!! Após cruzamento da direita, Cristiano Ronaldo cabeceia para fora! O português estava sozinho, sem goleiro, era só empurrar para a rede.

15min - Xabi Alonso chega forte em cima de Dani Alves, que fica reclamando de uma pancada por trás.

12min - Alteração no Real Madrid: sai Callejón, entra Modric.

10min - Fabregas recebe lançamento pelo alto, corre, mas não alcança a bola. Ricardo Carvalho faz o desarme.

9min - Barcelona toma conta do jogo e o Real Madrid fica perdido em campo após levar o gol.

4min - GOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO BARCELONA!! Messi tenta adiantar a bola, que acaba sobrando sozinha para Fabregas. O espanhol escolhe o canto direito do goleiro e estufa as redes na saída de Diego Alves.

2min - Benzema faz ótima jogada, corta para o meio e bate por cima do gol.

0min - Começa a etapa final!

PRIMEIRO TEMPO

45min - Fim do primeiro tempo!

42min - Barcelona mantém a posse de bola, mas não consegue criar jogadas ofensivas.

40min - ESQUENTA O CLIMA!! Daniel Alves recebe uma entrada mais forte e fica na bronca com Xabi Alonso. O juiz chama os jogadores e acalma os ânimos.

38min - Real Madrid chega com mais força ao campo ofensivo no final do primeiro tempo. Porém, sem criatividade, pouco assusta o Barcelona.

37min - Cristiano Ronaldo avança pela direita, cai e pede falta. O juiz manda o lance seguir.

35min - Real Madrid chega com perigo com Callejón, que bate cruzado e Daniel Alves salva o Barça. Na jogada, o lateral se chocou com o próprio goleiro, que precisa de atendimento médico.

31min - Messi arrisca em cobrança de falta, mas manda por cima do gol.

30min - Cristiano Ronaldo faz falta em Dani Alves, perto da área, perigo para o Barcelona.

26min - Em rápido contra-ataque, Callejón lança Benzema e o atacante bate forte. A bola passa perto, raspando a rede pelo lado de fora.

23min - Ricardo Carvalho falha, recua errado e sobra para Xavi. O meia tira do goleiro e bate, mas o zagueiro português salva em cima da linha.

22min - Messi tenta enfiada para Pedro, mas o goleiro sai bem e fica com a bola.

20min - QUAASE!! Xavi bate por cima da barreira e acerta o travessão!

19min - Ricardo Carvalho faz outra falta. Perigo para o Barcelona.

19min - Benzema faz ótima jogada pela direita e cruza para trás. A sobe um pouco e Cristiano Ronaldo não alcança.

18min - Barcelona tenta valorizar a posse de bola, mas o Real Madrid marca bem e força o erro da equipe catalã.

15min - Ricardo Carvalho para o contra-ataque do Barcelona e recebe o cartão amarelo.

14min - Aos poucos o Barcelona vai dominando a posse de bola e armando sua jogadas.

2min - Iniesta dá ótimo lançamento para Jordí Alba, mas o lateral bate mal, longe do gol madrilenho.

11min - Barcelona têm dificuldades para sair jogando. O Real Madrid aperta a marcação e dificulta a saída de bola.

8min - Essien chega novamente pela direita, cruza, a bola desvia na marcação e quase engana Pinto.

7min - Essien, improvisado na direita, tenta cruzamento, mas manda direto nas mãos de Pinto.

6min - Real Madrid toca de lado e valoriza a posse de bola.

4min - Daniel Alves é derrubado e fica sentindo no gramado.

3min - Barcelona saía em contra-ataque, mas o juiz para o lance e marca uma falta. Torcedores e jogadores criticam a decisão, pedindo uma eventual vantagem.

2min - Cristiano Ronaldo cobra com efeito e Pinto faz ótima defesa!

1min - Zaga do Barça falha, Cristiano Ronaldo rouba a bola, arranca e é derrubado por Piquet. Cartão amarelo para o zagueiro e falta perigosa para o Real!

0min - Começa a partida no Santiago Bernabéu!

ESCALAÇÕES

REAL MADRID: Diego López; Essien, Raphaël Varane, Ricardo Carvalho, Arbeloa; Xabi Alonso, Khedira, Özil; Cristiano Ronaldo, Benzema e Callejón.

BARCELONA: José Pinto; Daniel Alves, Piqué, Puyol, Jordi Alba; Busquets, Xavi, Fàbregas; Iniesta, Messi e Pedro.