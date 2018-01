Barcelona cede Geovanni ao Benfica O Barcelona emprestou o brasileiro Geovanni ao Benfica até o fim da temporada, segundo informou nesta terça-feira o empresário do jogador, Roberto Assunção, à emissora de rádio TSF. O clube português pagará 65% dos salários do ex-atleta do Cruzeiro, que tem contrato com o Barça até 2006 e chega a Lisboa na quinta-feira. O atacante, de 21 anos, foi a principal reforço solicitado pelo técnico José Antonio Camacho, contratado recentemente.