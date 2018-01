Barcelona chega a acordo para renovar com Suárez até 2021

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira que chegou a um acordo para prorrogar o contrato de mais um de seus astros. O clube espanhol acertou as bases de um novo vínculo com o atacante Luis Suárez, que assinará o documento válido até o fim da temporada 2020/2021.

Em nota no site oficial, o Barcelona confirmou o acordo e informou que o novo contrato será assinado nesta sexta-feira à tarde. O clube deve organizar uma cerimônia para celebrar a prorrogação do vínculo de um de seus principais nomes nos últimos anos, que tinha vínculo até o meio de 2019.

As bases salariais do acerto não foram divulgadas, mas o certo é que houve uma valorização financeira por parte do clube, que levou a multa rescisória de Suárez a 200 milhões de euros. Com isso, o uruguaio segue os passos de Mascherano e Neymar, que recentemente também acertaram a renovação de seus contratos com o Barcelona.

Em duas temporadas com o Barcelona até o momento, Suárez disputou 116 partidas e marcou incríveis 97 gols, com média de 0,83 por jogo. Ao lado de Messi e Neymar, formou um dos melhores ataques da história do clube catalão, em um trio que se destaca pela qualidade em campo e o bom relacionamento fora dele.

O ataque catalão, aliás, é um dos principais motivos para o grande momento do clube. Nos dois anos e meio que vestiu a camisa do Barcelona, Suárez já conquistou oito troféus, sendo dois do Campeonato Espanhol, duas Copas do Rei, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Espanha e uma Supercopa da Europa.