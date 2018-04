Barcelona chega ao Brasil na sexta-feira para fechar negociação de Neymar

SÃO PAULO - A transferência de Neymar para o Barcelona pode ser fechada nos próximos dias. E até a imprensa de Madri admite isso, embora continue noticiando que o Real Madrid está se mexendo para tentar reverter a situação e contratar o craque.

Na noite de segunda-feira, durante o programa Punto Pelota, que vai ao ar no início da madrugada espanhola no canal de tevê Intereconomia e teve a participação de Luís Augusto Monaco, do Estado, foi dada a notícia de que uma delegação do Barça chegará sexta-feira ao Brasil para acertar os últimos detalhes com a diretoria santista.

Essa informação bate com a matéria de sábado do Estado, em que uma fonte do Barcelona dizia que a expectativa do clube era anunciar a contratação entre o fim do Campeonato Paulista (dia 19) e o início dos treinos da seleção para a Copa das Confederações (dia 27).

O Real Madrid sabe que Neymar prefere o Barça -, mas não vai desistir enquanto o negócio não estiver fechado.

Mas sua torcida não vê com bons olhos esse esforço desesperado. Em pesquisa realizada pelo site do Diario As - que é de Madri -, 93% dos internautas disseram que o clube deveria contratar o galês Gareth Bale, do Tottenham, e apenas 7% votaram no craque santista. Quase 68 mil votos foram computados.

Segundo jornalistas madrilenhos ouvidos pelo Estado, a maior parte da torcida merengue teme que Neymar seja "um novo Robinho", um jogador que chegou depois de uma negociação difícil, com a esperança de que se transformaria no melhor do mundo e que passou pelo clube sem deixar saudade.