Barcelona completo contra o Albacete O Barcelona, com todas as suas estrelas, enfrenta neste sábado o Albacete, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Será o retorno de Ronaldinho Gaúcho, Eto?o, Deco e Oleguer ao time, após serem poupados do confronto de terça-feira contra Shaktar Donetsky, pela Copa dos Campeões. Sem eles, o time espanhol perdeu por 2 a 0. O time catalão tem uma boa vantagem sobre o segundo colocado, Real Madrid, com nove pontos de vantagem. A idéia do Barcelona é conseguir três vitórias nas três rodadas que restam até o recesso de fim de ano. O técnico Frank Rijkaard continua sofrendo com as contusões de seus atletas. A última baixa foi o lateral-direito brasileiro Belletti, que sofreu uma torção no tornozelo na terça-feira e é dúvida. O francês Giuly reclama de dores musculares. Rijkaard torce pela recuperação dos dois, pois só dispõe de 13 atletas do elenco principal. O Albacete tem mostrado um bom futebol, mas não tem obtido os resultados. O técnico José Gonzalez resumiu a situação: "Gostaria de um dia jogar mal e ganhar a partida. Não temos tido sorte quando jogamos bem." Outra preocupação do Albacete é com a torcida. O capitão do time Montiel fez vários pedidos para que a torcida não hostilize os jogadores negros do Barcelona. O camaronês Eto?o foi molestado com gritos racistas na partida contra o Getafe, há duas semanas. "Queremos fazer um pedido à torcida para que seja civilizada. Se queremos que nos respeitem, temos de dar o primeiro passo e respeitar", pediu Montiel. No outro jogo deste sábado, o Atlético de Madrid enfrenta o Athletic, em Bilbao. Discordo - Nesta sexta, o Real Madrid anunciou que recorrerá da multa de 9,7 mil, imposta pela Uefa em razão da conduta racista de alguns torcedores durante a partida contra o Bayer Leverkusen, pela Copa dos Campeões, no Santiago Bernabéu, dia 23 de novembro. O time madrilenho tem até a meia-noite da segunda-feira para apelar. Para o meia português Luis Figo, a sexta-feira foi um dia especial. Ele faltou ao treino para acompanhar o nascimento de sua filha Stella. É o terceiro filho do jogador.