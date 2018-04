Barcelona confirma contratação de Marlon, do Fluminense

O Barcelona anunciou de forma oficial nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Marlon Santos, de 20 anos. O defensor foi formado nas categorias de base do Fluminense, chegou a jogar como titular na equipe tricolor, e vai defender o time B do Barcelona. Ele assinou contrato por um ano e fica na Espanha por empréstimo até 30 de junho de 2017, com opção de compra.

"Estou muito feliz de estar no Barça, que é o melhor clube do mundo e para mim é um orgulho representar esta equipe", disse Marlon ao site oficial do clube, estacando ainda que seu sonho jogar no time principal. "Mas agora estou no Barça B e sou ciente disso", garantiu. Marlon era reserva de Henrique e Gum no Brasileirão, depois de ser titular da equipe em boa parte das últimas duas temporadas.

Essa é a segunda experiência que o Barcelona faz com um jogador do Fluminense. No fim do ano passado, a diretoria catalão contratou o meia-atacante Robert, que praticamente não entrou em campo pelo Barcelona B. O jogador admitiu que perdeu o controle do peso e engordou bastante em sua passagem pela Catalunha. De volta ao Flu desde junho, ainda não jogou.

O Barcelona B está na terceira divisão do Campeonato Espanhol. Por enquanto, Marlon Santos é o único brasileiro confirmado no elenco para a próxima temporada.