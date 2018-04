Barcelona confirma freguesia para Real Sociedad e embola reta final do Espanhol

O técnico do Barcelona, Luis Enrique, já havia alertado durante a semana sobre a dificuldade de atuar na casa da Real Sociedad. E o temor virou realidade. Neste sábado, o time anfitrião fez valer o mando de campo e venceu a equipe catalã por 1 a 0, graças também ao goleiro Rulli, que fez grandes defesas.

O resultado dá mais emoção ao Campeonato Espanhol nesta reta final. A seis rodadas do término, o Barcelona acumulou o terceiro jogo sem vencer (um empate e duas derrotas), mas continua em primeiro lugar, com 76 pontos. Agora, seguido de perto pelo Atlético de Madrid, que um pouco mais cedo venceu o Espanyol por 2 a 1, e aparece na segunda colocação com 73. O Real Madrid, que goleou o Eibar por 4 a 0, está em terceiro com 72. A Real Sociedad ocupa o nono lugar, com 41.

A derrota no Estádio Anoeta mantém o jejum de quase dez anos sem vitória do Barcelona. O último triunfo do clube catalão no local foi na temporada 2006/2007, antes do time basco passar três anos na segunda divisão. Nas últimas cinco temporadas, o Barcelona perdeu quatro vezes e empatou uma em San Sebastián.

Sem o artilheiro Luis Suárez, suspenso, o Barcelona teve o ataque formado por Lionel Messi, Neymar e o jovem Munir El Haddadi. Mas antes que o trio começasse a incomodar a zaga adversária, a Real Sociedad foi ao ataque e abriu o marcador logo aos quatro minutos. Elustondo cruzou para a área e Mikel Oyarzabal apareceu entre os dois zagueiros adversários para fazer 1 a 0.

O Barcelona dominou o restante da partida e "consagrou" o goleiro adversário. No primeiro tempo, Rulli fez apenas uma boa defesa em chute de Arda Turan. Na etapa final, Iniesta arriscou de fora da área, mas o goleiro voou no ângulo e mandou para escanteio.

Messi, que buscava o gol 500 na carreira, também ficou no quase em duas oportunidades. Na primeira, ele recebeu passe na área e mandou de bico no canto. Rulli salvou. Depois, Daniel Alves cruzou e o argentino cabeceou para nova defesa do destaque da partida. Nos acréscimos, tentou mais uma vez, mas o dia era mesmo do goleiro da Real Sociedad.

O Barcelona volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Atlético de Madrid, fora de casa, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. O time catalão venceu a primeira partida por 2 a 1 e tem a vantagem do empate. Pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona jogará domingo, dia 17, contra o Valencia, no Camp Nou. A Real Sociedad atuará no próximo sábado, contra o Eibar, fora de casa.