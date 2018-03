Barcelona confirma lesão e Iniesta deverá desfalcar time por ao menos 3 semanas

Substituído aos 34 minutos do primeiro tempo na vitória do Barcelona por 1 a 0 sobre o Atlético de Madrid, neste domingo, no Camp Nou, pela 27.ª rodada do Campeonato Espanhol, Iniesta teve uma lesão no bíceps femoral da perna direita confirmada pelo clube catalão, que soltou um comunicado após a partida.

O camisa 8 sentiu um desconforto muscular na coxa aos 20 minutos de jogo e, apesar de continuar jogando por 14 minutos, não conseguiu suportar a dor e pediu para sair, dando lugar para André Gomes. Iniesta, que já atuou em 31 partidas nesta temporada europeia, fez alguns exames após o jogo, que diagnosticaram a lesão. O meia passará por mais exames nesta segunda-feira para saber a gravidade do problema e o tempo de recuperação.

No entanto, esse tipo de lesão muscular sofrida pelo craque costuma exigir um período de três a seis semanas de recuperação. Com isso, ele não deverá enfrentar o Chelsea no jogo da volta das oitavas de finais da Liga dos Campeões, marcado para o dia 14 de março, no Camp Nou, em Barcelona.

Perguntado sobre a possível ausência do Iniesta, o técnico Ernesto Valverde reconheceu que seria uma perda importante e elogiou muito o jogador espanhol. "Sem Iniesta perdemos um jogador único, inigualável. É muito difícil encontrar um substituto porque é único no mundo. Esperamos que sua lesão não seja importante", comentou o treinador.