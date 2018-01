Barcelona confirma lesão de Iniesta após vitória sobre Bayer

A bruxa está mesmo solta no Barcelona, e nesta terça-feira a equipe perdeu mais um jogador por problema físico. O meia Iniesta deixou o campo sentindo uma contusão muscular no início do segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Bayer Leverkusen, pela Liga dos Campeões, e momentos após o apito final o clube confirmou a lesão.

"Iniesta tem uma lesão no bíceps femoral da perna direita. A evolução marcará sua disponibilidade para voltar aos treinamentos", disse o clube, como de costume evitando estabelecer uma previsão para o retorno. Os jornais espanhóis, no entanto, já falam em pelo menos 15 dias afastado.

A baixa de Iniesta é mais uma importante para o Barcelona, que ainda sofre com a impossibilidade de inscrever os novos contratados até o fim do ano, após punição aplicada pela Fifa. "Esta é uma notícia desagradável para nós. Iniesta é um jogador fundamental para a equipe", comentou o técnico Luis Enrique.

No último fim de semana, o Barcelona já perdeu seu principal jogador, Lionel Messi, para os próximos dois meses, graças a uma lesão no ligamento do joelho direito. A equipe também não conta com os brasileiros Adriano e Rafinha Alcantara e já viu Claudio Bravo, Jordi Alba e Daniel Alves passarem por problemas físicos recentemente.