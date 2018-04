Barcelona confirma oferta e espera resposta de Abidal

O atleta voltou a ser relacionado para as partidas do Barcelona em março, pouco menos de um ano depois de ter sido submetido a um transplante de fígado, que colocou em dúvida e dificultou a continuidade da sua carreira. Antes disso, em março de 2011, ele retirou um tumor do fígado após exames diagnosticarem um câncer.

Nesta quarta, Freixa deu a entender que espera pela resposta de Abidal a uma oferta feita pelo Barcelona para renovação do seu contrato. "Ele conhece a proposta do clube e nos próximos dias teremos conhecimento da sua vontade", afirmou o porta-voz, acrescentando que em breve haverá um encontro do atleta com Sandro Rosell, presidente do time catalão.

Freixa também lembrou que o Barcelona "sempre teve sensibilidade" com os problemas de saúde do lateral francês e apostou em sua recuperação como atleta, hoje com 33 anos de idade. "Abidal teve o contrato suspenso e o mesmo se ativou quando ele voltou a treinar", lembrou.