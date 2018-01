Barcelona confirma que Neymar sofreu pequena lesão, mas não estima retorno

O brasileiro já havia passado por exames na terça-feira, na Alemanha, logo depois de apresentar o problema físico, no último treino antes da partida contra o Bayer Leverkusen, pela última rodada do grupo E da Liga dos Campeões da Europa.

O time catalão aponta que a volta de Neymar aos gramados será definida de acordo com a evolução da lesão, o que mantém a dúvida sobre a presença no Campeonato Mundial.

O Barcelona, que enfrentará o Deportivo La Coruña neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, estreará no torneio intercontinental no dia 17, encarando o vencedor de América, do México, e Guangzhou Evergrande, da China.

A decisão do torneio será disputada no dia 20 de dezembro, no Estádio Internacional de Yokohoma