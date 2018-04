Barcelona confirma transferência de Adriano para o Besiktas

A diretoria do Barcelona confirmou nesta sexta-feira a transferência do lateral Adriano para o Besiktas, da Turquia. O acerto já era esperado desde o fim de semana, quando o brasileiro desembarcou em Istambul para finalizar a negociação e fazer os exames médicos no novo clube.

Segundo o clube espanhol, o Besiktas desembolsou US$ 666 mil (cerca de R$ 2,1 milhões) pelo jogador de 31 anos. O valor poderá subir para US$ 1,8 milhão caso o lateral ajude o time turco a buscar a vaga na Liga dos Campeões.

Revelado pelo Coritiba, Adriano vinha perdendo espaço no Barcelona nas últimas três temporadas. Depois da contratação de Jordi Alba, ele passou a ser reserva na lateral esquerda e, apesar de conseguir jogar pelos dois lados do campo, vinha sendo pouco aproveitado pelo técnico Luis Enrique.

A situação piorou com as recentes contratações dos defensores Samuel Umtiti e Lucas Digne, que também podem atuar nas laterais.

Em seis anos jogando pelo Barcelona, Adriano conquistou 16 títulos, incluindo dois troféus da Liga dos Campeões. Ganhou ainda quatro vezes o Campeonato Espanhol, duas vezes o Mundial de Clubes da Fifa e três vezes a Copa do Rei. Ele chegou ao Camp Nou em 2010, depois de se destacar disputando seis temporadas pelo Sevilla.