Barcelona consegue outra virada Depois de ganhar de virada do Milan, por 2 a 1, no meio de semana, pela Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona repetiu a dose neste sábado, na abertura da 10ª rodada do Campeonato Espanhol. A vítima foi o Deportivo La Coruña: outro 2 a 1. Ronaldinho Gaúcho fez alguns lances de efeito, mas não brilhou como no duelo com os italianos. O artilheiro camaronês Eto?o fez seu gol e Xavi, em outra boa atuação, também deixou sua marca. O gol do La Coruña foi de Fran. O Barcelona segue insuperável na Espanha. Sob o comando do técnico holandês Frank Rijkaard, a equipe lidera invicta e com folga o campeonato nacional. Até aqui, foram oito vitórias e dois empates, com 20 gols marcados e cinco sofridos. Assim, com 26 pontos, o Barça vê o segundo colocado de longe - o Sevilla está com 17 pontos.