Barcelona contrata dois reforços O Barcelona anunciou nesta segunda-feira a contratação de dois reforços: o volante italiano Albertini, que rescindiu seu contrato com a Atalanta, e o atacante argentino Maxi Lopez, do River Plate. Pelo argentino, o Barça pagará US$ 7,8 milhões (R$ 21 milhões). Albertini chegou nesta segunda-feira à Espanha e Maxi Lopez se apresentará nesta terça. ?Vai ser uma emoção jogar com Ronaldinho Gaúcho?, disse o argentino.