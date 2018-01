Barcelona contrata Javier Saviola O clube espanhol Barcelona anunciou hoje a contratação do atro juvenil argentino Javier Saviola, do River Plate, de 19 anos. Saviola foi vendido por US$ 21,5 milhões e fechou um contrato de seis anos. Sua cláusula de rescisão contratual é de US$ 130 milhões. ?Acabamos de fechar o contrato. Os detalhes finais foram acertados hoje e ele agora é jogador do Barcelona?, disse hoje o vice-presidente do clube, Francesc Closa. Saviola deve se apresentar ao Barcelona amanhã. Ele foi o grande destaque do campeonato Sub-20, em que a Argentina foi campeã, e foi eleito o melhor jogador do torneio, além de ter sido artilheiro da competição, com 11 gols. O jogador também foi convocado para a seleção principal, que lidera a classificação para o Mundial 2002. O argentino é a sexta contratação do Barcelona para a próxima temporada. Antes dele, vieram para o clube os zagueiros Patrik Andersson e Philippe Christanval, o meia Fabio Rochemback e os atacantes Geovanni Deiberson e Roberto Bonano.