Barcelona contrata meia Keita, ex-Sevilla O Barcelona anunciou a contratação do meiocampista de Mali Seydou Keita, do Sevilla, pelos próximos quatro anos, informou nesta segunda-feira o clube catalão. O jogador, de 28 anos, rompeu unilateralmente seu contrato com o Sevilla, que o havia contratado junto ao Racing Lens por quatro anos em 2007. Os veículos de imprensa da Espanha informaram que o jogador africano custaria ao Barcelona entre 14 e 16 milhões de euros. O volante disputou 31 partidas no Campeonato Espanhol, marcando quatro gols pelo Sevilla na temporada passada. Keita é a primeira contratação do Barcelona desde o fim da temporada passada, e se espera que o jogador reforce o meio-campo, que foi muito criticado por sua fragilidade na temporada passada. (Por Mark Elkington)