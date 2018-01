Barcelona contrata técnico iugoslavo O Barcelona já tem técnico novo e um reforço para a lateral-esquerda, mas não contará com nenhum dos dois no clássico deste sábado contra o Atlético, em Madri, pelo Campeonato Espanhol. O clube anunciou nesta sexta-feira a contratação do iugoslavo Radomir Antic para assumir o comando do time e do lateral-esquerdo argentino Sorín, que estava sem receber na Lazio. Antic verá o jogo deste sábado das tribunas e começará a trabalhar na segunda-feira. Seu melhor momento no futebol espanhol foi em 1996, quando conquistou a Liga e a Copa do Rei pelo Atlético de Madrid. Mas era ele o treinador do time madrilenho quando do rebaixamento, em 2000, e no ano seguinte também caiu com o Oviedo. No clássico, o Barça será dirigido por Jesus Antonio de la Cruz, que era um dos auxiliares de Van Gaal. Uma das novidades da equipe será o retorno do meia argentino Riquelme, que havia sido relegado ao banco de reservas por Van Gaal nas últimas rodadas. O Barcelona fechou o primeiro turno do Campeonato Espanhol - a partida deste sábado será a primeira do returno - na 12ª posição, com 20 pontos a menos que a líder Real Sociedad e apenas três à frente da zona de rebaixamento. Críticas - A demissão do holandês Louis van Gaal, do Barcelona, foi recebida com satisfação por Ronaldo. O atacante brasileiro deixou claro que não perdoa o treinador por ter desaprovado sua volta ao Barça alegando que ele não é um bom profissional e que estava mais preocupado em jogar golfe. "Van Gaal falou muitas bobagens e foi castigado por Deus", afirmou o jogador do Real Madrid.