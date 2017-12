Barcelona dá as cartas na Espanha Parece que o Real Madrid está perdendo seu trono na Espanha. A equipe conhecida como "Galáctica" passou vergonha diante do Barcelona, que mostrou estar a quilômetros de distância com seu futebol, na vitória por 3 a 0, sábado, no Camp Nou. O resultado fez com que o time catalão abrisse sete pontos de vantagem sobre o rival na liderança do Campeonato Espanhol. O jornal El País, o maior da Espanha, trouxe em grandes letras: "Transferência de poderes", dizendo que este é o momento do Barcelona e que a equipe tem o apetite necessário para jogar bola. Já o ABC deu como manchete: "Um magnífico Barcelona bate um pequeno Real Madrid". A disputa fica ainda mais acirrada porque o Real Madrid é o clube da realeza, do poder. Já o Barça vem da Catalunha, uma região conhecida por seus ideais separatistas. E nas declarações dos jogadores do Real já dá para sentir que o clima esquentou. "Aqui não acabou nenhum ciclo. A Liga ainda não terminou e claro que podemos competir com o Barcelona", avisa o meia David Beckham. O brasileiro Ronaldo, que teve uma atuação bastante apagada no clássico, foi além: "O Barcelona está há muitos anos sem ganhar um título, essa é a realidade. O time não venceu nada ainda. O resultado do jogo foi justo, mas ainda tem muito campeonato pela frente e a disputa segue em aberto", lembra. Do lado do Barça, prevaleceu a humildade. "No nosso vestiário houve uma euforia contida, mesclada com prudência. Estamos muito contentes, mas não temos tempo para comemorar porque na quarta já vamos jogar pela Copa dos Campeões", disse Rafael Marquez. O técnico Frank Rijkaard acompanhou o discurso de seu jogador. "Ganhamos os três pontos, mas não adiantará nada se perdermos nosso próximo confronto", diz. Já Ronaldinho Gaúcho preferiu parabenizar o excelente ambiente no clube e afirmou que sua equipe teve confiança para buscar a vitória. Hoje, o elenco do Real Madrid treinou, se preparando para a importante partida de terça-feira, contra o Bayer Leverkusen, pela Copa dos Campeões. Já os atletas do Barça tiveram folga, mas voltam amanhã aos treinos, visando à partida contra o Celtic, na quarta. O grande problema do Barcelona para esta partida é a ausência do atacante sueco Henrik Larsson, que será operado amanhã para tratar de uma ruptura na cartilagem do joelho esquerdo. Ele deverá desfalcar o time por seis semanas.