Barcelona dará R$ 64 milhões por Daniel Alves, diz jornal

O lateral-direito Daniel Alves está muito perto de acertar sua transferência para o Barcelona, segundo a imprensa espanhola nesta quarta-feira. Os jornais Marca e Sport dão como certa a contratação do brasileiro pelo clube catalão. O valor oferecido ao Sevilla seria de 25 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões de reais). De acordo com o diário Marca, o Barcelona já formalizou uma proposta pelo lateral, que tem contrato com o Sevilha até junho de 2011 e uma cláusula rescisória de 60 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões). Outros jogadores do Barcelona também poderiam entrar no acordo. Já o diário Sport publicou que Daniel Alves pode ser apresentado já na semana que vem. O jornal estampou ainda que o Barcelona irá fazer propostas milionárias pelo goleiro do Chelsea, Peter Cech, e por Kaká, do Milan. Daniel Alves teria interesse em sair do Sevilla, após a confirmação de que o time não jogará a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O brasileiro ocuparia no Barcelona a vaga deixada pelo italiano Zambrotta, que tem proposta do Milan. O técnico do Sevilla, Manolo Jiménez, falou sobre a possibilidade do clube vender o brasileiro Daniel Alves no final da temporada e elogiou o jogador. "Quem o levar, terá contratado o melhor lateral-direito do mundo", afirmou o treinador. (Atualizado às 13h53 para acréscimo de informações)