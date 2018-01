Barcelona dará sanduíches aos torcedores A partida que Barcelona e Sevilla disputarão madrugada a dentro foi batizada de ?futebol sem sono?. Para entreter os torcedores que se aventurarem a ir ao Camp Nou, os dirigentes do clube catalão prometem uma série de atrações antes do jogo. E oferecerão salgadinhos e sanduíches de graça para o público. O jogo será disputado nesse horário como represália do Barça ao Sevilla, que se negou a antecipar o jogo para que o Barça utilizasse seus titulares ? o time terá cinco desfalques por causa dos compromissos de seleções no fim de semana. Cinco jogadores importantes não estarão em campo: os holandeses Cocu, Von Bronckhorst, Kluivert e Overmars e o argentino Saviola. Dos estrangeiros do elenco, o técnico Frank Rijkaard só poderá aproveitar Ronaldinho Gaúcho ? cumprirá suspensão no jogo do Brasil contra a Colômbia, por isso poderá se apresentar mais tarde ?, o português Quaresma e o goleiro turco Rustu ? mas ele é reserva de Victor Valdés. Com todos esses problemas, Rijkaard tentará se virar com o que tem. Na defesa, ele confirmou a estréia do mexicano Rafael Márquez, que ficou dez dias afastado por causa de contusão. Luis Enrique fará a função de Ronaldinho, que será deslocado um pouco à frente e formará o ataque com Quaresma. Na primeira rodada, o Barça ganhou fora de casa do Athletic de Bilbao por 1 a 0, gol de cabeça de Cocu. O time não conquista um título há quatro anos e nesta temporada não disputará nem a Liga dos Campeões ? jogará a Copa da Uefa.