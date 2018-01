Barcelona de Guayaquil bate Colo-Colo Com gols do argentino Ariel Graziani e do uruguaio Marcelo Fleitas, o Barcelona de Guayaquil derrotou, por 2 a 0, nesta quinta-feira, em seu campo, o Colo-Colo, do Chile, no jogo de abertura do Grupo 7 da Taça Libertadores da América. Também fazem parte deste grupo Boca Juniors e Independiente de Medellín, que ainda não estrearam.