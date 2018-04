Barcelona dedica título a Abidal e Tito Vilanova

BARCELONA - Até de sagrar campeão espanhol pela 22.ª vez, o que foi garantido neste sábado com o empate por 1 a 1 entre Espanyol e Real Madrid, o Barcelona vinha amargando uma temporada com decepções, entre elas uma humilhante eliminação diante do Bayern de Munique nas semifinais da Liga dos Campeões. Agora, porém, o clube assegurou que ao menos fechará esta temporada europeia com um título e recuperando a hegemonia nacional que foi interrompida pelo Real no ano passado.

Ao festejar este título antes de o time entrar em campo diante do Atlético de Madrid, neste domingo, o site oficial do clube catalão exaltou o fato de que o Barça conquistou seu quarto título espanhol nas últimas cinco temporadas e dedicou a conquista ao lateral francês Éric Abidal e ao técnico Tito Vilanova.

"É a Liga (Espanhola) de Tito Vilanova e Eric Abidal ou de como o time reagiu à adversidade com base no compromisso e no esforço", afirmou uma nota do site oficial do clube, se referindo ao fato de que o treinador ainda se recupera de um câncer e o francês superou um outro câncer para poder voltar a jogar.

O clube também lembrou que este título do Barcelona também ficou marcado pela melhor campanha da história de um time no primeiro turno do Espanhol, no qual somou incríveis 55 pontos em 57 possíveis. E a herança deixada por Pep Guardiola, técnico mais vitorioso do time em todos os tempos, também não foi esquecida, como não poderia ser diferente.

"Perdura o ciclo triunfal iniciado por Pep Guardiola", escreveu o clube, que depois enfatizou: "O culto à posse de bola e ao futebol ofensivo voltaram a ganhar".