Barcelona defende liderança na Espanha O Barcelona defende a liderança do Campeonato Espanhol contra o Málaga, neste sábado, às 17 horas (horário de Brasília, com transmissão da ESPN Brasil). A equipe de Ronaldinho Gaúcho está soberana na competição. Tem sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid, segundo colocado ? 32 a 25. E enfrenta, no estádio Camp Nou, um adversário que atravessa uma crise. O time do atacante Amoroso é o antepenúltimo colocado, com 12 pontos. ?Não podemos respeitar muito e nem entrar com medo. Não temos nada a perder, já que será um jogo fora de casa e contra um time poderoso. Jogamos como franco-atiradores?, comentou Amoroso. O Barça não terá o meia francês Giuly, contundido. Mas o astro Ronaldinho Gaúcho e o atacante Eto?o estão confirmados. Albacete x Valencia e Real Sociedad x Betis são os outros jogos deste sábado no Campeonato Espanhol.