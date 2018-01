Barcelona demite Louis Van Gaal A diretoria do Barcelona decidiu nesta segunda-feira demitir o técnico Louis Van Gaal, mas o treinador holandês deverá continuar no comando do time até que sejam definidas algumas cláusulas da rescisão do contrato. Segundo o diretor geral do clube catalão, Xavier Pérez Farguell, o clube tenta um acordo amigável com o treinador. ?Tivemos um encontro bastante produtivo e esperamos chegar a um acordo o mais rapidamente possível?, disse o dirigente. O Barcelona tenta pelo menos reduzir a multa para o caso de uma rescisão contratual, que chega a US$ 3,9 milhões. O contrato de Van Gaal terminaria apenas em junho de 2005.