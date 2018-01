Barcelona demite treinador A eliminação da Copa da Uefa para o Liverpool na última quinta-feira e a derrota para o Osasuna por 3 a 1, no domingo, na 31ª rodada do Campeonato Espanhol, custou o emprego do treinador do Barcelona, Lorenzo Serra Ferrer, demitido nesta segunda-feira pela diretoria do clube catalão. Em seu lugar assume, interinamente, o técnico Carlos Rexach, informou a Rádio Nacional da Espanha. Na quinta colocação da competição espanhola, com 51 pontos, o time do brasileiro Rivaldo está a 17 pontos do líder e arqui-rival Real Madrid e tem chances mínimas de conquistar o título da temporada.