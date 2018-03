Barcelona derrota Alavés por 1 a 0 O Barcelona ganhou do Alavés por 1 a 0, fora de casa, no único jogo deste sábado no Campeonato Espanhol. O gol do Barça, que já não tem mais chances de conquistar o título desta temporada, foi marcado pelo holandês Marc Overmars, aos 17 minutos do primeiro tempo. Com este resultado, a equipe do brasileiro Rivaldo chegou à 4ª colocação na competição, com 59 pontos, ao lado do Mallorca, que enfrenta o Espanhol neste domingo.