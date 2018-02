Barcelona derrota Celta de Vigo em duelo de brasileiros O Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, Edmilson e Belletti levou a melhor sobre o Celta de Vigo de Nenê e Fernando Baiano, no "duelo brasileiro" da 20.ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe catalã venceu por 3 a 1 e chegou aos 42 pontos, reassumindo a liderança da competição. No primeiro tempo só deu Barcelona. Mesmo com o astro Ronaldinho Gaúcho aparecendo pouco, os donos da casa dominaram o jogo e criaram as melhores oportunidades de gol. O Celta de Vigo não chutou nenhuma bola ao gol adversário durante os 45 minutos. Aos 34 saiu o gol do Barcelona. Van Bronckhorst cruzou na medida para Saviola que, sozinho, mandou de cabeça para o fundo das redes. Foi o oitavo gol do atacante argentino nos últimos cinco jogos de sua equipe. O Celta acordou no segundo tempo e equilibrou a partida. O time pressionou o Barcelona e chegou ao empate com um gol de pênalti convertido pelo atacante brasileiro Nenê (ex-Santos e Palmeiras) aos 21 minutos. Aos 32, o lance mais polêmico do jogo. Van Bronckhorst foi derrubado por Tamás fora da área, mas o juiz deu pênalti. Ronaldinho Gaúcho, sumido até então, bateu e colocou o Barcelona novamente em vantagem. Os visitantes sentiram o golpe e aos 40 minutos Giuly deu o golpe de misericórdia. Ele recebeu pela direita, invadiu a área e tocou na saída do goleiro, fazendo 3 a 1 garantindo a vitória do Barcelona.