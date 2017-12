Barcelona derrota Espanyol de virada No clássico da Catalunha, o Barcelona ganhou de virada do Espanyol, por 3 a 1, neste sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. Apesar da vitória, o Barça ainda está em 6º lugar, com 23 pontos - seu rival local é o lanterna, com 8. Todos os gols sairam no primeiro tempo. Jordi Cruyff abriu o placar para o Espanyol, aos 9 minutos. O brasileiro Ronaldinho Gaúcho empatou logo depois, aos 10. Kluivert marcou os outros dois, aos 21 e 36. O destaque negativo do clássico foi a violência. Seis jogadores, três de cada lado, levaram cartão vermelho do árbitro: Ivan de la Peña, Soldevilla e Lopo, pelo Espanyol, e Rafael Marquez, Quaresma e Cocu, pelo Barcelona. Ainda neste sábado jogam Celta x Atlético de Madri e Villarreal x Real Sociedad.