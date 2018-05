Barcelona derrota Espanyol e mantém liderança

O Barcelona manteve o bom momento neste sábado para conquistar mais uma vitória em seu último jogo pelo Campeonato Espanhol em 2009. No clássico catalão, a equipe recebeu o Espanyol no Camp Nou e fez o suficiente para vencer por 1 a 0, mantendo cinco pontos de vantagem na liderança. Agora, o Barça volta suas atenções para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

Com a vitória válida pela 14.ª rodada, a equipe do técnico Josep Guardiola foi a 39 pontos, contra 34 do vice-líder Real Madrid, que venceu o Valencia por 3 a 2. O time madrilenho, porém, ainda joga neste sábado, contra o Valencia, fora de casa. Apesar da larga vantagem na ponta, o Barcelona tem um jogo a mais que seus concorrentes - por causa do Mundial, já realizou sua partida pela última rodada do ano.

No clássico deste sábado, o Barça não pôde contar com Lionel Messi. O argentino lesionou o tornozelo direito pela Liga dos Campeões e é dúvida até para a estreia do time no Mundial. Mesmo sem um dos principais astros do time, favorito a vencer o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa, a equipe anfitriã sufocou o Espanyol nos primeiros minutos. Assim, o gol da vitória não demorou a sair.

O marcador foi inaugurado aos 39 minutos do primeiro tempo. Após Xavi ser derrubado na área por Baena, Ibrahimovic foi para a cobrança do pênalti. O sueco mandou no ângulo direito e não deu chances para o goleiro Kameni. Na segunda etapa, o domínio do Barça seguiu, mas o time preferiu segurar a vitória sobre o Espanyol, que segue ameaçado pelo rebaixamento.

Após mais um triunfo pelo Espanhol, o Barcelona estreará pelo Mundial de Clubes na próxima quarta-feira. O time catalão, que busca o título inédito, entra já nas semifinais, fase em que enfrenta o mexicano Atlante.