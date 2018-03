Barcelona derrota Valladolid por 3 a 1 Com dois gols do argentino Saviola e um de Ronaldinho, o Barcelona derrotou o Valladolid, no campo do adversário, por 3 a 1, neste sábado, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barcelona assumiu o terceiro lugar, com 59 pontos, dois a mais que o Deportivo La Coruña, que joga neste domingo. Real Madrid, com 67 pontos, e Valencia (66) seguem na liderança.