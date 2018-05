Barcelona descarta acordo para ter Robinho em 2010

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, revelou nesta segunda-feira que encerrou as negociações para ter o brasileiro Robinho no time espanhol em 2010. O dirigente pretendia fechar o acordo na janela de transferência de janeiro.

Laporta contou que o Manchester City rejeitou a proposta do clube catalão quando representantes das duas equipes se reuniram em Abu Dabi. O Barcelona conquistou o título do Mundial de Clubes no sábado, na cidade dos Emirados Árabes Unidos.

O dirigente disse ainda que está "muito satisfeito" com o atual elenco do Barcelona e que, a não ser que surja uma necessidade de última hora, o clube não deverá fazer contratações durante a janela de transferências.

Por fim, Laporta comentou que o time só está preocupado em estender o contrato do zagueiro Gerard Pique e renovar o vínculo do técnico Josep Guardiola, cujo acerto se encerra no final da atual temporada.