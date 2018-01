Barcelona desiste de Júlio Baptista A direção do Barcelona anunciou, nesta sexta-feira, que desistiu de tentar uma negociação com o meia brasileiro Júlio Baptista, que atua no Sevilla. O problema, segundo o diretor Aitor Begiristain, não é financeiro, mas sim pelo fato do jogador não ter a condição de jogador comunitário (com passaporte europeu). ?Não há discussão nem possíveis operações sobre este assunto?, disse o dirigente, que explicou que os três estrangeiros da equipe - o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, o camaronês Samuel Eto?o e o mexicano Rafa Márquez - não sairão tão cedo. Begiristain afirmou ainda que a renovação de contrato de Eto?o deverá ser concluída nos próximos dias. ?Só falta a assinatura, que deve acontecer em poucos dias?, contou. Eto?o está em seu país natal para a disputa das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2006.