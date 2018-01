Barcelona desiste de trazer Riquelme O Barcelona suspendeu temporariamente seus planos de trazer o jogador Riquelme, do Boca Juniors. Os dirigentes do clube se reuniram ontem e, segundo o gerente Antón Parera, não há lugar no time para outro jogador de fora da União Européia. Recentemente o Barcelona anunciou a contratação de outro argentino, Javier Saviola, e dos brasileiros Fábio Rochemback e Geovanni. Somando os três com o meia Rivaldo, o clube atinge o limite de quatro jogadores que não pertencem à UE. ?Não poderemos contratar Riquelme. Temos o máximo permitido de jogadores estrangeiros?, explicou Parera. ?Temos interesse no jogador, mas não podemos aumentar nosso limite para cinco atletas.? O Barcelona, no entanto, deixou as portas abertas para uma futura contratação de Riquelme, já que em dezembro Rivaldo deve solicitar cidadania espanhola, já que completa cinco anos de residência no país. ?Se ele receber dupla nacionalidade, veremos se Riquelme pode ocupar a vaga dele?, disse o dirigente.