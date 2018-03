Barcelona deve acertar com Riquelme O meia argentino Riquelme deverá ser anunciado nos próximos dias como o mais novo reforço do Barcelona para a temporada que recomeça em agosto, segundo informa a imprensa espanhola. De acordo com os jornais desta segunda-feita, o clube catalão acertou o pagamento de 13 milhões de euros (US$ 12,8 milhões) pelo atestado liberatório do jogador de 24 anos, que para muitos foi a ausência mais sentida na seleção argentina que acabou eliminada na primeira fase da Copa do Mundo. O presidente do clube, Joan Gaspart, no entanto, não confirma a transação. ?Trata-se de um excelente jogador, mas ainda não está nada acertado?, disse ele.