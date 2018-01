Barcelona deve pagar R$ 46 milhões por Mina, diz rádio espanhola

Após trazer o meia Philippe Coutinho, o próximo reforço do Barcelona deve ser o colombiano Yerry Mina, do Palmeiras. Segundo a rádio RAC1, o clube catalão vai trazer o zagueiro do Palmeiras por cerca de 12 milhões de euros, cerca de R$ 46,5 milhões, em transferência que deve ser selada já na próxima semana.

Mina se apresentou ao Palmeiras para a pré-temporada na sexta-feira, quando se reuniu com o diretor de futebol, Alexandre Mattos, e avisou sobre a vontade em reforçar o Barcelona. A posição oficial do clube paulista é a de vender o colombiano apenas quando receber uma proposta convincente vinda da Espanha, algo que deve se concretizar em breve.

Se a negociação por Mina fechar no valor anunciado pela rádio espanhola, o Palmeiras ficaria com R$ 37,2 milhões, por ser dono de 80% dos direitos econômicos do defensor. O Santa Fé, da Colômbia, embolsaria R$ 9,3 milhões. No entanto, da parte destinada ao Palmeiras, cerca de R$ 12 milhões teriam de ser destinados ao ex-presidente do clube, Paulo Nobre, que bancou a contratação dele em 2016.