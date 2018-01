Barcelona disponibiliza canal oficial no site YouTube Um dos clube mais populares do mundo, o Barcelona disponibilizou nesta quarta-feira um canal próprio e oficial no site YouTube, que permitirá aos usuários ver alguns dos vídeos da televisão oficial do clube catalão, a "Barça TV". No endereço oficial do Barça no site, os internautas podem ver uma reportagens com treinos da equipe espanhola, entrevista com o atacante camaronês Samuel Eto´o, imagens do francês Ludovic Giuly no vestiário e matérias com algumas promessas do Barça para futuras temporadas. Somado a isso, o usuário pode ver as comemorações dos jogadores após a conquista da temporada 2005/06 da Liga dos Campeões da Europa, vencida após bater o Arsenal (Inglaterra) na final, em Paris. Primeiro clube espanhol a ter um canal próprio no YouTube, o Barcelona possui há mais de um ano uma versão internacional da sua televisão oficial, disponível em mais de cem países. O inglês Chelsea também possui uma área exclusiva e oficial no site. "Este acordo é uma demonstração de que o Barcelona continua inovando e que tenta seguir as novas tendências nos meios de comunicação e redes sociais", divulgou o vice-presidente do clube catalão, Marc Ingla, em comunicado oficial divulgado nesta quarta.