Barcelona divulga balanço de um ano do projeto Espai Barça

Na manhã desta terça-feira, o Barcelona divulgou um balanço após um ano do projeto Espai Barça (Espaço Barça), que pretende reurbanizar o estádio Camp Nou e todo seu entorno, incluindo uma reforma no ginásio Palau Blaugrana, outras instalações esportivas e um auditório. O projeto está previsto para ser iniciado em 2017 com conclusão para 2021.

Em fase de andamento, a iniciativa pretende reformar completamente a 'Ilha do Camp Nou', ou seja, um certo perímetro do bairro de Les Corts, em Barcelona, que abrange as instalações do clube. Visando maior integração com a região, a evolução do projeto foi apresentada pelo presidente do clube, Josep María Bartomeu, e o diretor da área de patrimônio, Jordi Moix.

A iniciativa de reformar o estádio Camp Nou e a 'cidade esportiva' do Barcelona tem outros objetivos, como, por exemplo, a redução de custos de energia, além, é claro, de oferecer mais conforto e tecnologia aos torcedores e à população da cidade. Confira, no vídeo abaixo, como evoluiu o projeto Espai Barça após um ano de trabalho.