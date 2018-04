Barcelona divulga preparação do Camp Nou antes do clássico

Em sua conta oficial no Youtube, o Barcelona publicou nesta quarta-feira um vídeo acelerado (timelapse) de pouco mais de um minuto e meio retratando as três horas anteriores ao clássico diante do Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol. A gravação começa na abertura dos portões, às 18h do horário local, mostra a entrada dos torcedores no estádio e termina quando as equipes entram em campo, instantes antes das 21h.

Ao todo, 98.760 torcedores estiveram no Camp Nou no último domingo, registrando a maior bilheteria da temporada do clube. O estádio barcelonista tem capacidade máxima de 98.787. Assim que os jogadores de entraram em campo, a torcida catalã fez um mosaico com 98 mil cartolinas formando a camisa 12 do Barcelona e as palavras 'jogadores' e 'Seguidores' logo acima.