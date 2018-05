Barcelona diz que Mathieu teve recaída de lesão e ficará de 15 a 20 dias fora

No mesmo dia em que fará a sua estreia na Copa do Rei, nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), contra o Hércules, fora de casa, o Barcelona anunciou que o defensor Jeremy Mathieu irá desfalcar o time por um período estimado de 15 a 20 dias por causa de uma recaída de uma lesão muscular na perna direita.

Caso o prazo estipulado pelo departamento médico do clube se confirme, o jogador francês ficará fora do clássico contra o Real Madrid, sábado, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol, assim como não poderá enfrentar o Borussia Mönchengladbach, pela próxima rodada da Liga dos Campeões e depois o Osasuna, novamente pelo Espanhol.

Mathieu, de 33 anos de idade, vem amargando seguidas lesões desde quando foi contratado pelo Barcelona junto ao Valencia, em 2014. Nesta temporada, ele não joga desde 26 de outubro, quando atuou contra o Espanhol pela Supercopa da Catalunha. Ao total, ele disputou apenas seis partidas nesta temporada europeia.

Se ficará por um período maior do que esperava sem poder contar com Mathieu, o Barça terá o reforço de Iniesta a partir do clássico de sábado. O meio-campista de 32 anos está recuperado de uma lesão nos ligamentos do joelho, sofrida no mês passado, e voltou aos treinos na última sexta-feira. O ídolo catalão só não foi relacionado para o duelo diante do Hércules, nesta quarta, por ter de cumprir uma suspensão.